Messa in sicurezza delle strade provinciali: da lunedì nuovi cantieri a Latina

Apriranno domani, lunedì 3 luglio, nuovi cantieri stradali in diverse aree del territorio pontino. Lo ha annunciato la Provincia. I lavori interesseranno il capoluogo ma altri comuni. Si parte con gli interventi di asfaltatura di alcuni tratti in cattive condizioni sulla strada provinciale che collega Borgo Piave a Foceverde; sulla provinciale Segheria nel tratto compreso tra la Litoranea e l’incrocio di Fogliano, il centro di Borgo Carso. Sempre domani partiranno anche i lavori di rifacimento della strada Murillo nel comune di Sezze, nel tratto compreso tra la Migliara 43 e la Migliara 46.

A Latina inoltre, per consentire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione del piano viabile lungo la strada provinciale 25 Congiunte, con ordinanza del 30 giugno, è stata dispostala chiusura al traffico del tratto interessato dai lavori - dal Km. 0+000 al Km. 1+925 - dal 3 luglioe fino al termine degli interventi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, carico e scarico merci, residenti e servizio di trasporto pubblico.

Continuano anche gli interventi sulla viabilità per aumentare le condizioni di sicurezza per gli utenti deboli della strada. Con una specifica ordinanza del 28 giugno è stata disposta la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sulla strada provinciale Chiesuola, al Km. 3+435 in corrispondenza della scuola, con le caratteristiche previste dal nuovo Codice della Strada.

“La sicurezza stradale rimane una delle priorità assolute per questo ente – sottolinea il presidente Stefanelli – come dimostrano i 43 interventi finanziati dall’inizio del 2023 a oggi dall’amministrazione sull’intero territorio provinciale. Proseguiamo con gli interventi in risposta a quelle che sono le esigenze delle amministrazioni comunale e dei cittadini”.