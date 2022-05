Allerta meteo nel Lazio e in provincia di Latina: piogge sparse e possibili temporali dal pomeriggio

Nuova allerta meteo della protezione civile regionale in tutto il Lazio e anche in provincia di Latina. Un peggioramento delle condizioni meteorologiche ha portato il dipartimento di protezione civile della Regione a diramare un bollettino che prevede, dal pomeriggio di oggi, domenica 8 maggio, e per le successive sei ore, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il centro funzionale regionale ha effettuato una valutazione dei livelli di allerta e criticità gialla in tutte le zone interessate dal fenomeno, compreso il territorio della provincia di Latina.