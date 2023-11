Alto Impatto, i controlli al Nicolosi: sanzioni ai negozi del quartiere

Nella giornata di ieri, venerdì 10 novembre, i carabinieri del Comando provinciale di Latina, congiuntamente a personale del Gruppo Forestale di Latina, del Nas, del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro hanno effettuato un’operazione ad Alto impatto unitamente alle altre forze dell’ordine finalizzata ad accrescere la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza nel quartiere Nicolosi per fronteggiare le emergenze criminali in una determinata area geografica della città.

Le attività dei militari dell’Arma hanno permesso di sottoporre a controllo cinque attività commerciali, segnalandone due per aver impiegato lavoratori in nero con provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa; tre per mancanza di attestati di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare; una per mancata registrazione di modifica apportata all’attività per l’attivazione di un ulteriore deposito di alimenti.

Sono inoltre stati sottoposti a controllo 45 soggetti e 21 veicoli, elevando cinque contravvenzioni al Codice della Strada.