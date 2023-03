Giustizia amministrativa, diminuiscono sia il contenzioso che l'arretrato

Diminuisce il contenzioso amministrativo e il saldo tra ricorsi depositati e definiti è significativamente attivo: in sintesi ci sono più ricorsi decisi di quelli pervenuti anche grazie alle udienze ‘straordinarie’ per l’eliminazione dell’arretrato. E’ il bilancio presentato questa mattina dal presidente del Tar di Latina Riccardo Savoia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 alla presenza di tutto le autorità civili e militari, dell’avvocatura delle province di Latina e Frosinone, territori sui quali la sezione pontina del Tar ha competenza.

Nella sua relazione il presidente ha voluto sottolineare come nonostante la sezione pontina sia tra quelle maggiormente gravate e con un organico ridotto rispetto a quello previsto “con soli tre magistrati e il presidente ha operato nel corso dell’anno appena concluso un incredibile sforzo di produttività passando dalle 553 sentenze del 2021 alle 782 del 2022 con una definizione complessiva di 1161 ricorsi che rappresentano una variazione percentuale che arriva quasi al 50%”. Per quanto riguarda le materie oggetto di procedimenti amministrativi quelle maggiormente coinvolte restano l’urbanistica e l’edilizia mentre sono calati i ricorsi per le concessioni, calo compensato però dall’aumento di quelli in materia di demanio. Diminuiti anche i procedimenti in materia di immigrazione.

Rispetto alle prospettive di amministrazione della giustizia Savoia ha sottolineato come il previsto aumento di organico e il progressivo ridursi dell’arretrato porteranno ad una risposta di giustizia ancora più efficace. Così come un importante ausilio arriverà dalla sempre più perfezionata procedura del processo telematico nell’ambito del quale si inserisce il nuovo portale del magistrato che consente una conoscenza completa dell’intero fascicolo anche da remoto.