Trovato con dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio: pusher in manette

I carabinieri del Nor - sezione radiomobile, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacente, hanno arrestato in flagranza di reato a Latina un 43enne di nazionalità rumena.

In seguito a una perquisizione personale e domiciliare l'uomo è stato trovato con alcune dosi di sostanza stupefacente, in particolare 14 grammi di cocaina suddivisa in singole dose e altri quattro grammi di hashish.

Espletate le formalità di rito, il 43enne è stato associato alla casa circondariale di Rieti.