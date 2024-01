Alto impatto al Nicolosi: giovane fermato e trovato con la droga

Un'intera giornata di controlli Alto impatto, da parte dei carabinieri del comando provinciale, degli agenti della questura e dei militari del comando della guardia di finanza. Mercoledì 17 gennaio l'obiettivo è stato ancora una volta il quartiere Nicolosi, presidiato delle pattuglie fin dalle prime ore della mattinata.

Le operazioni di controllo e ispezioni hanno permesso ai carabinieri di arrestare un cittadino di nazionalità tunisina, classe '94, residente nel comune di Sezze, fermato e perquisito dai militari e trovato in possesso di 19 grammi di hashish. Insieme alla droga il cittadino straniero aveva anche farmaci soggetti a prescrizione medica, alcune ricette intestate ad altri soggetti e la somma in contanti di 470 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Latina in attesa della celebrazione del processo per direttissima.

Nel corso dei controlli al Nicolosi i carabinieri hanno inoltre effettuato ispezioni negli esercizi commerciali della zona e in una delle attività hanno trovato orse di plastica di materiale non rispondente alle caratteristiche di legge. Nello stesso esercizio sono state quindi sequestrati sei chili di buste in polimeri.

Le verifiche hanno infine riguardano anche la circolazione stradale, con un bilancio di 26 persone identificate e 11 veicoli fermati.