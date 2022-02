Rapina in un negozio, malvivente picchia il responsabile e scaraventa a terra una commessa: arrestato

Rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale del centro. Il malvivente, sorpreso mentre stava rimuovendo le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento, ha ingaggiato una colluttazione con il responsabile dell'esercizio commerciale e poi, per guadagnare la fuga, ha scaraventato a terra una commessa del negozio.

L'episodio, avvenuto in pieno centro a Latina, ha portato immediatamente sul posto le pattuglie della squadra volante che hanno fatto scattare la caccia riuscendo a rintracciare poco dopo il ladro in fuga. L'uomo, bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di alcune felpe sottratte dall'esercizio per un importo di alcune centinaia di euro. Insieme alla merce aveva anche un paio di tronchesi utilizzati per togliere le placche antitaccheggio dagli abiti.

L’arrestato è stato tamporaneamente rinchiuso nelle camere di sicurezza della questura e condotto ieri in tribunale, dove l’arresto è stato convalidato ed è stato disposto a suo carico l'obbligo di presentazione alla pg.