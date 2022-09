Ricercato per produzione, acquisto e vendita di stupefacenti in Francia si nascondeva a Gaeta

Su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese e alla fine è stato rintracciato e arrestato a Latina. E' stato il personale della Squadra Mobile e del locale Commissariato dipolizia a fermare il cittadino albanese di 30 anni ritenuto responsabile di produzione, vendita ed acquisto illecito di stupefacenti, reati per i quali è stato condannato in quanto ritenuto componente di una rete di trafficanti attivi tra il 2019 ed il 2020 in alcuni dipartimenti della Francia dell’est.

Gli accertamenti volti a rintracciarlo, svolti unitamente agli agenti del Commissariato di Gaeta, città dove sembrava che potesse essere domiciliato, hanno consentito di appurare la presenza a Latina del 30enne. Così giovedì l'uomo è stato convocato presso l'Ufficio Immigrazione del capoluogo pontino con il ptretesto di avere alcuni chiarimenti in merito alla sua richiesta di permesso di soggiorno. Lui si è presentato e, al termine degli atti di rito, è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria per il prosieguo della procedura.