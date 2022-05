Aveva con sè uno zaino rubato da un'auto, arrestato per ricettazione

Aveva con sé uno zaino risultato rubato da un’auto in sosta ma si è difeso raccontando di averlo trovato per strada. L’uomo è stato comunque fermato per ricettazione e questa mattina il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere.

C.V.M, 44 anni di nazionalità rumena è stato fermato dai carabinieri con indosso uno zaino del quale era stato denunciato il furto: il proprietario un paio di giorni fa aveva fatto la segnalazione precisando che qualcuno aveva rotto il vetro della sua auto parcheggiata in una traversa di via Isonzo a Latina e portato via tutta la borsa all’interno della quale c’erano anche il portafoglio e alcuni documenti. E lo zaino era proprio quello del quale è stato trovato in possesso lo straniero durante un controllo da parte dei carabinieri che questa mattina è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone per l’udienza di convalida.

Assistito dall’avvocato Moreno Gullì il 44enne, accusato di ricettazione, ha risposto alle domande e raccontato di avere trovato lo zaino per strada. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere.