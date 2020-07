Migranti in arrivo dalla Tunisia: 57 a Latina. Saranno collocati all'ex Rossi Sud e sottoposti a tampone

Sono 320 i migranti di nazionalità tunisina che arriveranno nel Lazio questa sera dopo essere sbarcati a Lampedusa. La metà saranno collocati a Roma, il resto sarà distribuito, in ragione delle capacità di accoglienza, tra le diverse province della regione. Cinquantasette raggiungeranno il capoluogo pontino. Un arrivo non previsto, che ha costretto la Prefettura, i Comuni e le forze dell'ordine a un'organizzazione in emergenza per garantire la tutela della salute e l'accoglienza degli stranieri.

Trattandosi di stranieri non sottoposti ancora a nessuno screening sanitario per il covid, l'esigenza primaria è quella di raggrupparli per consentire agli operatori della Asl di procedere ai tamponi. Si è quindi stabilito, in accordo con il sindaco Damiano Coletta e con il presidente della Provincia Medici, di sistemare temporaneamente i migranti in un'unica struttura, quella dell'ex Rossi Sud lungo via dei Monti Lepini, lontana dalla città e in grado di ospitare un numero consistente di persone. L'arrivo è previsto per la tarda serata di oggi, 28 luglio.

"Il problema è prima di tutto di emergenza sanitaria - ha spiegato il nuovo prefetto Maurizio Falco, insediatosi solo ieri - Si tratta prevalentemente di persone di nazionalità tunisina che dovranno fare la quarantena e che saranno poi probabilmente destinate alle procedure di espulsione, anche se poi andrà fatta un'analisi caso per caso. Ci siamo trovati in una situazione di emergenza e devo ringraziare sindaco, presidente della Provincia e Asl. La prima delle preoccupazioni è quella di garantire un immediato screening. Ringrazio il dottor Sabatucci. Saranno tutti analizzati entro il pomeriggio di domani. Se i risultati confermeranno che non ci sono positivi al covid, i migranti saranno poi indirizzati in strutture dove svolgeranno la quarantena di 15 giorni e poi avviati alle procedure di espulsione. Nel caso ci siano persone interessate dal virus, gli asintomatici saranno collocati in apposite strutture a Roma o a Latina, gli eventuali sintomatici saranno invece ricoverati".

La Asl procederà dunque con i tamponi a tappeto a partire dalla mattinata di domani, 29 luglio, ed entro il pomeriggio si attendono i risultati dello screening.