Perseguita l'amica, affigge manifesti erotici e le danneggia l’auto: arrestato

Una misura cautelare per atti persecutori e stalking è stata emessa dal gip del tribunale di Latina Giuseppe Cario a carico di un 60enne di origini campane residente nel capoluogo.

Vittima delle vessazioni è una donna con la quale il 60enne aveva un rapporto di amicizia. Il legame si era però interrotto quando l'uomo aveva cominciato a manifestare esplicite allusioni e interessi sessuali nei suoi confronti. La signora a quel punto aveva troncato ogni rapporto e da quel momento è iniziato per lei un incubo. L'uomo infatti ha cominciato a tempestarla di messaggi e telefonate e quando è stato bloccato sul telefono, ha preso a perseguitarla anche di persona, pedinandola e facendosi trovare appostato sotto la sua abitazione.

Il culmine è stato poi raggiunto poi quando lo stalker ha affisso in giro manifesti con la foto e il numero della donna che pubblicizzavano presunte prestazioni erotiche, le ha squarciato le ruote dell'auto e ha cosparso la carrozzeria con del liquido corrosivo.

Le costanti persecuzioni hanno finito per minare gravemente lo stato di salute della vittima, costretta anche a ricorrere a terapie farmacologiche per contrastare lo stato di ansia generato dai comportamenti dell'uomo. Le indagini della procura di Latina e della seconda sezione della squadra mobile hanno permesso di ricostruire la vicenda e di delineare un quadro talmente grave da richiedere una misura restrittiva nei confronti dell'indagato, indispensabile per mettere in salvo la donna.