Spiagge a misura di bambino: otto comuni pontini premiati dalla Bandiera verde

Sono quest'anno 143 le Bandiere verdi che sventolano da nod a sud del Paese, a cui si aggiunfono cinque piantate all'estero (tre in Spagna, una in Romania e una in Tanzania), che rappresentano una guida per la ricerca di spiagge a misura di bambino. Rispetto all'anno scorso tante conferme e qualche novità. "Nel 2021 - ha spiegato all'Adnkronos Salute l'ideatore dell'iniziativa, il pediatra Italo Farnetani - sono state tutte riconfermate le bandiere verdi assegnate negli anni scorsi e ne abbiamo 4 nuove conferite a altrettante località che hanno ottenuto per la prima volta il riconoscimento di spiaggia adatta ai bambini scelta dai pediatri". Due new entry sono in Italia, entrambe in Sicilia: "La spiaggia di Sampieri nel comune di Scicli e di Tonnarella nel comune di Mazara del Vallo", elenca Farnetani. E altre due sono all'estero, dove si è aggiunta un'altra località spagnola, Fuengirola, sempre in Andalusia, e, per la prima volta, ha ottenuto la bandiera verde una spiaggia extraeuropea: Coco beach a Dar es Salaam in Tanzania.

Quali sono i requisiti per le spiagge a misura di bambino? Devono essere spiagge "con spazi fra gli ombrelloni, acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie - elenca Farnetani - presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori. La chiave di lettura è che è in vacanza l'intera famiglia. Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione i riferimenti sono le strutture istituzionali e pubbliche. Per l'Italia le ordinanze dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli". Un ultimo dato è quello dei pediatri italiani e stranieri che in 14 anni hanno partecipato alla ricerca: sono in totale 2.753 e a loro si deve la scelta delle località che oggi stringono in mano la loro bandiera verde.

Per quanto riguarda il Lazio, le spiagge con Bandiera verde sono complessivamente 10, di cui 8 nella provincia pontina. Si tratta di Formia, Gaeta, lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Ventotene (spiaggia di Cala Nave). Oltre alle località pontine ci sono anche Anzio in provincia di Roma e Montalto di Castro in provincia di Viterbo.

"Quest'anno, conclude Farnetani, "la vacanza al mare ha un ruolo ancora più grande del solito per lo sviluppo psico-affettivo dei bambini, perché compenserà tutte le carenze dettate dalle necessarie restrizioni osservate per combattere la pandemia. Fra i benefici per recuperare lo stress, c'è la possibilità di frequentare i compagni per favorire l'identificazione nel gruppo dei coetanei e svolgere attività fisica e motoria, la vita all'aria aperta". La cerimonia di consegna delle 148 Bandiere verdi si terrà ad Alba Adriatica il 10 luglio.