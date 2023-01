Sicurezza, un Capodanno tranquillo a Latina e in provincia

E’ stata una nottata tranquilla sul fronte della sicurezza quella che ha salutato il 2022 e dato il benvenuto al 2023 in provincia di Latina. Non si registrano vittime per incidenti stradali sulle principali arterie pontine né interventi per fatti di cronaca che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine. Un bilancio positivo quindi rispetto ad anni precedenti quando si sono registrati anche feriti per l’esplosione di botti e petardi.

Le pattuglie della Polizia e dei carabinieri hanno garantito il controllo del territorio sia nel capoluogo che negli altri centri della provincia pronti comunque ad intervenire in caso di necessità.