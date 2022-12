Il Comandante della Legione carabinieri Lazio in visita nel capoluogo pontino

Il Generale di Divisione, Antonio De Vita, comandante della Legione Carabinieri Lazio, in occasione delle imminenti festività natalizie, oggi ha fatto visita ai carabinieri del Comando provinciale di Latina.

L’alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante provinciale Colonnello Lorenzo D’Aloia, presso la sala riunioni del Circolo cittadino. All’incontro era presente una folta rappresentanza di militari dell’Arma dei carabinieri, di ogni ordine e grado, in servizio presso i Comandi dipendenti, i Reparti speciali, la sezione di Polizia giudiziaria, la rappresentanza militare e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Il Generale De Vita ha inteso manifestare personalmente la propria sentita riconoscenza e la profonda vicinanza a tutto il personale, definendolo affettuosamente “i miei Carabinieri”, impegnato quotidianamente a compiere la propria missione in difesa dei cittadini e delle Istituzioni, nonché a custodire i preziosi valori che da sempre caratterizzano l’Arma. Si è poi soffermato su come sia importante guardare al passato per costruire un futuro migliore, facendo tesoro dell’insegnamento derivante dal sacrificio di chi ci ha preceduto, affinché virtù fondamentali come la solidarietà, la condivisione e la vicinanza agli ultimi, possano essere tramandate alle nuove generazioni. Infine, ha esortato il personale a proseguire con il massimo impegno nel servizio, in un’ottica di vicinanza e assistenza a tutti i cittadini; princìpi che da sempre rappresentano l’essenza del Carabiniere.

Il presidente del circolo cittadino, Alfredo De Santis, al quale il comandante della Legione ha rivolto un sentito ringraziamento per l’ospitalità, ha omaggiato il Generale con due volumi che ripercorrono la storia del circolo. Un ringraziamento caloroso è stato poi rivolto al Generale dal Colonnello D’Aloia, per l’incessante ed umana vicinanza dimostrata da sempre al personale dipendente.