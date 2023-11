Giorno dei morti, Arma dei carabinieri e questura commemorano i caduti

Nella giornata di oggi, 2 novembre, commemorazione dei defunti, a Latina la questura e l'Arma dei carabinieri hanno celebrato la ricorrenza con la deposizione di una corona. Questa mattina all'interno del Parco Falcone e Borsellino si è tenuta una breve cerimonia per la commemorazione dei militari caduti in guerra e nel dopoguerra nell'adempimento del proprio dovere. per l'occasione il comandante provinciale, colonnello Christian Angelillo, ha deposto una corona ai piedi del monumento dedicato ai Caduti di tutte le guerre, alla presenza dei familiari delle vittimedel dovere, appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Allo stesso tempo, come ogni anno, anche la questura ha ricordato i caduti in servizio e il personale scomparso appartenente alla polizia di Stato. Il questore Raffaele Gargiulo, alla presenza dei funzionari e del personale della questura e delle specialità, ha deposto una corona di alloro alla base della lapide posta in memoria dei caduti della Polizia nell’atrio dell’ingresso del palazzo. Durante la breve cerimonia, il parroco Don Francesco Pampinella ha tenuto un momento di preghiera per ricordare i poliziotti caduti nell’adempimento del loro dovere.