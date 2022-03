Condannato per un'estorsione aggravata: individuato e arrestato dalla squadra mobile

La squadra mobile di Latina ha arrestato un giovane del capoluogo pontino, pregiudicato, raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato emesso perché l'uomo deve espiare una pena residua a un anno, quattro mesi e 15 giorni di reclusione per il reato di estorsione aggravata, commessa in concorso insieme a un altro complice. I fatti risalgono al 2010.

Le indagini, predisposte dagli investigatori della squadra mobile, hanno consentito di individuare l'uomo nella sua abitazione e di dare così esecuzione al provvedimento restrittivo. L’arrestato, 27enne, dopo le formalità di rito è stato tradotto in un istituto penitenziario.