Violenza sessuale e rapine in serie: condannato a cinque anni di carcere

Cinque anni di reclusione. Questa la sentenza con la quale si è concluso il processo a carico di Badio Elhadji, 32 anni originario del Gambia accusato di due rapine e una violenza sessuale, reati commessi nel giro di poche settimane a Latina. L'uomo, assistito dall'avvocato Maria Antonietta Cestra, questa mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese per essere giudicato con rito abbreviato ed usufruire dello sconto di un terzo della pena.

I fatti oggetto del procedimento risalgono alla scora estate. Secondo la ricostruzione degli investigatori la sera del 14 agosto il giovane ha avvicinato una donna che stavail ponte di legno di via dell'Orsa Minore che collega il Pantaccio con la zona di via Ezio, l'ha aggredita di spalle, le ha tappato la bocca e gettata a terra. Poi l'ha immobilizzata strappandole la biancheria e costringendola poi a subire un atto sessuale. Poi, prima di scappare si è impossessato del marsupio, che conteneva circa 30 euro. E' stata proprio la vittima a denunciare l'accaduto presentandosi la pronto soccorso con diverse escoriazioni sul corpo.

Solo poche settimane più tardi, il 4 settembre, Elhadij si è reso responsabile di un episodio simile, questa volta nella zona di via Pisacane, in pieno centro cittadino. Ha preso di mira un'anziana che stava rincasando ed era già rientrata nel suo palazzo. Anche lei è stata gettata a terra, immobilizzata e rapinata. E prima di fuggire, indispettito per aver trovato nel portafogli solo 15 euro, l'aggressore si è abbassato i pantaloni per mostrare i genitali alla vittima. A riconoscere il 22enne in sede di individuazione fotografica, in questo caso è stato un vicino di casa, che lo ha visto scappare mentre l'anziana è stata medicata al pronto soccorso per escoriazioni sul volto.

Oggi il processo con rito abbreviato davanti al gup Molfese. Il pubblico ministero al termine della sua requisitoria ha chiesto una pena di 5 anni e mezzo di carcere mentre la difesa ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. A conclusione della camera di consiglio per Badio Elhadji, che è tuttora detenuto, è arrivata una condanna a 5 anni di reclusione.