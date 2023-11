Controlli della polizia con i cani antidroga: ispezionate tre scuole del capoluogo

Nell'ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla questura, in collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio la polizia ha effettuato mirate verifiche per il contrasto allo spaccio e all'uso di droghe da parte di minori. Le attività in particolare, condotte dal personale delle Volanti e della divione Anticrimine con l'ausilio del reparto cinofili di Nettuno, si sono concentrate su tre scuole superiori della città di Latina.

Su richiesta dei dirigenti scolastici, i controlli si sono svolti effettuando sopralluoghi a campione con l'ausilio del cane antidroga. Ispezionate sia le aree comuni degli istituti sia le singole aule segnalate dal personale scolastico, con lo scopo di accertare eventuali violazioni della normativa sugli stupefacenti. L'operazione ha portato a segnalare uno studente maggiorenne alla prefettura di Latina perchè trovato in possesso di piccole quantità di stupefacente per uso personale.