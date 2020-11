Fermato in auto e trovato con dosi di marijuana e una mazza da baseball: denunciato

Un 42enne incensurato è stato denunciato ieri, 25 novembre, a Latina perché trovato in possesso di una mazza da baseball che nascondeva in auto. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina, nel corso di un controllo del territorio, hanno fermato in via Regione Veneto l'uomo a bordo della sua auto, lo hanno sottoposto a un controllo e hanno scoperto che aveva nel portabagagli della vettura una mazza da baseball di 53 centimetri.

Nel corso di una perquisizione personale sono state poi trovate e sottoposte a sequestro alcune dosi di marijuana. Nella sua abitazioni sono stateiinfine rinvenuti altri 4 grammi circa della stessa sostanza. Il 42enne è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.