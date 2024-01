Perquisito e trovato con un tirapugni metallico in auto

Un nuovo servizio straordinario di controllo Alto Impatto è scattato questa mattina, nel quartiere Nicolosi a Latina, sotto il coordinamento della prefettura. In azione il comando provinciale dei carabinieri, la questura e la guardia di finanza. A partire dalle 7 di questa mattina, 5 gennaio, le pattuglie hanno presidiato le strade della zona popolare della città.

Per quanto riguarda il bilancio dell'Arma, il personale, insieme al gruppo forestale di Latina, ha sottoposto a controllo tre attività commerciali, senza però rilevare particolare irregolarità e violazioni. I controlli hanno riguardato anche la circolazione stradale, con la denuncia in stato di libertà di un 40enne di Cisterna trovato in possesso, nel corso di una perquisizione veicolare, di un tirapugni metallico, poi sottoposto a sequestro. Nell'ambito del servizio sono state identificate 27 persone e fermati 16 veicoli, elevando tre contravvenzione per violazioni al Codice della strada.