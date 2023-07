Controlli intensificati al lido in occasione della festività patronale

In occasione della festività patronale di Santa Maria Goretti celebrata nella giornata di ieri, giovedì 6 luglio, sono stati intensificati i controlli sul territorio da parte dei poliziotti della squadra volante della questura, della polizia stradale e del reparto prevenzione crimine del Lazio. Il servizio straordinario ha interessato in particolare la zona del lungomare di Latina, via del Lido e le principali arterie di accesso alla città.

Nel corso delle attività sono state identificate 144 persone e fermati 84 veicoli, elevando diverse sanzioni per violazioni al Codice della strada. Particolari controlli hanno interessato anche soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza, comprese le persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, in regime di domiciliari o gravate da obblighi di natura giudiziaria.

Il servizio, anche in ragione della particolare affluenza turistica correlata al periodo estivo, è stato intensificato al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati e continuerà anche nel corso della prossima settimana con l’ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Lazio previsto per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì.