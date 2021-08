"Safe Holiday": controlli della polizia stradale anche sulle arterie della provincia

Si tratta di un'operazione congiunta europea. Obiettivo: controllare le condizioni di veicoli, la regolarità dei documenti, i carichi, i dispositivi di sicurezza per i minori

Anche il comando provinciale della polizia stradale di Latina, con le pattuglie delle sedi di Aprilia, Terracina e Formia, scende in campo questo fine settimana, 27-29 agosto, nell'ambito dell'operazione congiunta europea Safe Holiday.

Il network europeo delle polizie stradali Roadpol ha programmato infatti operazioni congiunte di controllo al livello internazionale. In particolare lo scopo della campagna Safe Holiday è quello di intensificare i monitoraggi in tutta Europa relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti e alle verifiche sul corretto uso dei sistemi di ritenuta per i minori.

Quest’azione, combinata sul piano europeo, ha la finalità di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti e utenti della strada che nello stesso momento tutte le forze di polizia stradale dell’Unione Europea stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune. La polizia stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale, per tutto il periodo in questione e sulle 24 ore, mirati controlli.

Le pattuglie della sezione di Latina e quelle dei sistaccamenti dipendenti di Aprilia, Terracina e Formia, partecipando all’iniziativa, contribuiranno a garantire agli utenti della strada un sereno rientro a casa dopo le vacanze..