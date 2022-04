Fermata auto con targa francese e telaio contraffatto: era stata rubata. Denunciato il conducente per riciclaggio

Un veicolo con targa francese e telaio contraffato è stato sequestrato dalla polizia stradale. Durante i servizi di controllo su strada predisposti dal comando provinciale gli agenti di Latina hanno proceduto fermato una Peugeot 3008 bianca con targa francese che superava i limiti di velocità. Alla guida dell'auto c'era un cittadino francese che non è stato in grado di fornire la documentazione del mezzo né la propria patente di guida.

L'uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della polizia stradale di Latina per i necessari accertamenti ed è emerso che risultava titolare di patente di guida francese in corso di validità e che il veicolo non risultava oggetto di ricerche. Ma gli agenti hanno proceduto a un controllo più accurato del mezzo, constatando alcune anomalie riconducibili al numero di telaio. Con l’ausilio di personale specializzato appartenente della squadra di pg è stato possibile accertare che il numero identificativo del telaio risultava contraffatto: in particolare era stato asportato il numero di telaio originale del veicolo, attraverso una manipolazione del tratto di lamiera dove è impresso dalla casa costruttrice. Alla luce dunque delle nuove verifiche, l’auto è stata posta sotto sequestro e l'automobilista francese denunciato denunciato all'autorità giudiziaria per riciclaggio.

Il veicolo successivamente è risultato rubato in Francia a un privato cittadino.