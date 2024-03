Fermato dai carabinieri alle autolinee prova a scappare: nascondeva dosi di hashish pronte per lo spaccio

Autolinee di Latina ancora nel mirino delle forze dell'ordine. I carabinieri hanno perlustrato la zona nel corso di un servizio di controllo e hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha cercato di dileguarsi velocemente sperando di non dare nell'occhio.

Il ragazzo è stato invece bloccato dai militari e, sottoposto a una perquisizione personale, è stato trovato con 5 dosi di hashish pronte per lo spaccio. Terminata la perquisizione, nonostante avesse già consegnato il suo passaporto ai militari, il giovane, di nazionalità tunisina e residente in una casa famiglia di Anzio, ha cercato di nuovo di scappare ma è stato inseguito e di nuovo bloccato e denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.