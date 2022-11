Donna di 37 anni trovata senza vita in un appartamento

Indagano i carabinieri della compagnia di Latina sulla morte di una donna di 37 anni di Latina, trovata senza vita in un appartamento che aveva preso in affitto. Sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenze e dunque a un primo esame esterno il decesso viene collegato a cause naturali. Ma al momento non si esclude nessuna ipotesi e si attende l'esito dell'esame autoptico disposto dalla procura per accertare cosa sia accaduto. La salma è stata dunque sequestrata ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Da quanto si apprende la donna nei mesi scorsi aveva lasciato la sua abitazione familiare dove viveva con il marito e aveva probabilmente lasciato la città, tanto che sulle prime era stata segnalata la sua scomparsa. Poi aveva fatto ritorno a Latina e aveva preso in affitto un altro appartamento, dove appunto è deceduta in circostanze ancora da chiaire.

Il corpo è stato scoperto nella tarda serata di ieri ma ormai per la 37enne non c'era già più nulla da fare.