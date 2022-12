Dormitorio invernale: sarà allestito all'Arena Prampolini e gestito dalla Croce Rossa

Sarà la Croce Rossa a gestire quest'anno il dormitorio invernale a Latina, dopo che una gara aperta bandita dal Comune è andata deserta. In una delibera pubblicata ieri, 9 dicembre, il commissario Carmine Valente, che guida l'amministrazione comunaeìle, affida il servizio per l'emergenza freddo al comitato di Latina della Cri e individua, nero su bianco, il sito più idoneo in cui collocare la nuova struttura dal momento che i locali dell'istituto Preziosissimo Sangue di viale XXIV maggio, adibiti a dormitorio fino allo scorso anno, non sono disponibili.

Tra l'Arena Prampolini e il campo da calcio di Campo Boario, è stata scelta la prima, che presenta a quanto pare tutti i requisiti necessari per poter allestire un dormitorio per i mesi invernali. Si tratta nello specifico di un'area adibita a campo da basket a cui si accede dal lato destro dello stadio Francioni e che si trova a ridosso del Palaceci. La stessa area ha a disposizoni anche allacci fognari, bagni e docce che sono a servizio della struttura adiacente ma che di fatto non vengono utilizzati perché non c'è assegnazione ad alcuna società sportiva.

Il nuovo dormitorio avrà 60 posti letto e sulla delibera comunale c'è scritto che entra in funzione da dicembre e che resterà operativo fino alla fine del mese di marzo. I volontari della Croce Rossa, completata l'opera di adeguamento, pulizia e bonifica del sito, hanno avviato anche il montaggio della tensostruttura destinata a ospitare le persone senza fissa dimora, offrendo un riparo per la notte e servizi igienici.