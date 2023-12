Trovato con due chili e mezzo di droga minaccia di suicidarsi con le forbici

Aveva in casa oltre 2 chili e mezzo di sostanze stupefacenti e quando i carabinieri l’hanno trovata ha minacciato di suicidarsi con un paio di forbici ma è stato disarmato e arrestato. E’ accaduto venerdì sera, 22 dicembre, quando i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino hanno effettuato un controllo in una abitazione di Latina dove hanno rinvenuto oltre un chilo di hashish, 330 grammi di polvere di hashish, 834 grammi di olio di hashish e 45 piante di marijuana alte 40 centimetri.

Durante le operazioni, all’atto del ritrovamento della sostanza stupefacente, il 39enne di Latina ha impugnato delle forbici e minacciato il suicidio ma è stato messo in sicurezza e poi arrestato in flagranza per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ora è agli arresti domiciliari.