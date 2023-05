Sorpreso dagli agenti getta via 3 involucri con mezzo chilo di droga, arrestato

Aveva con sé quasi mezzo chilo di droga e quando lo hanno fermato ha cercato di liberarsene ma non ci è riuscito ed è stato arrestato dagli agenti della Sqadra volante.

Si tratta di un 42enne di Latina che qualche giorno fa è stato sorpreso in una strada alla periferia di Latina, nei pressi della stazione delle autolinee, da una pattuglia impegnata in ordinari controlli del territorio. La vettura parcheggiata ha insospettito gli agenti che si sono avvicinati per fare una verifica. E' allora che l'uomo che era seduto all'interno ha lanciato dall'auto tre involucri immediatamente recuperati: all'interno c'erano complessivamente 170 grammi di cocaina e 300 grammi di hascish.

Il 42enne è stato quindi fermato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato in carcere. Domani comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per l'udienza di convalida.