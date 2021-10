Vigili del fuoco, parte da Latina la formazione per gli interventi in galleria

Ha preso il via con il Comando di Latina il primo incontro formativo, in collaborazione con RFI, per l'abilitazione di autisti di vigili del fuoco negli interventi in galleria ferroviaria con ausilio di mezzo bimodale.

L'esercitazione verrà effettuata successivamente su coordinamento della Prefettura applicando le procedure del piano di emergenza esterna a cui parteciperanno tutti gli enti coinvolti nella gestione di questo genere di emergenza.

L'incontro formativo si è svolto la notte scorsa, durante la fermata notturna del traffico ferroviario della linea Roma-Napoli. Nello specifico si è simulato un intervento all'interno della galleria Vivola dove personale RFI e VVF hanno posizionato il mezzo Bimodale su rotaia ed effettuato l’ingresso in galleria.