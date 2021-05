Estorsioni e minacce al parroco per avere denaro: arrestato un 60enne

Un 60enne di Latina, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla squadra volante per estorsione aggravata in flagranza. La vittima era il parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, preso di mira da molto tempo con frequenti richieste di denaro. Ieri sera l'uomo si è presentato nell'abitazione del prete, accanto alla chiesa, e dopo aver citofonato insistentemente ha minacciato il sacerdote per farsi consegnare ancora del denaro.

Il parroco già da mesi subiva reiterate richieste di soldi, anche due, tre volte a settimana. Ieri sera, di fronte ad urla e minacce, è rientrato in casa con una scusa ed ha avvisato il 113. Poi, in attesa della polizia, è tornato davanti al cancello di casa e, con la speranza di interrompere la condotta violenta dell’uomo, gli ha consegnato una banconota da dieci euro.

Presi i soldi, l’aggressore si è allontanato a piedi ma è stato immediatamente fermato dalla Volante intervenuta. Dalla perquisizione effettuata è spuntata la banconota da 10 euro. Ma quello di ieri è l'ultimo episodio di una lunga serie. In un'altra circostanza, il malvivente, non soddisfatto del poco denaro che gli era stato consegnato, aveva danneggiato le fotocellule del cancello d’ingresso alla chiesa, in un altro episodio il citofono elettronico del cancello di ingresso alla sagrestia, fino ad arrivare, lunedì scorso, a presentarsi in chiesa estraendo dalla cintola dei pantaloni una pistola, risultata poi un’arma ad aria compressa. Puntando l'arma contro il prete era riuscito a farsi dare altro denaro.

Nelle scorse settimane, in occasione di un ennesimo episodio, il parroco è stato anche colto da un malore e ricoverato per diversi giorni a causa del grave stato d’ansia. Il 60enne è ora finito in carcere a Regina Coeli.