Rapina e picchia un 20enne, estorce denaro ad altri due giovani di Latina: arrestato

Era già in carcere per altri reati ma è stato di nuovo arrestato per i reati di rapina ed estorsione al termine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina e coordinata dai sostituti procuratori Antonio Sgarella e Martina Taglione. Il provvedimento riguarda un 29enne del capoluogo, ritenuto responsabile di aver rapinato, armato di coltello, un ragazzo di 20 anni strappandogli la catenina che portava al collo.

Nel tentativo di rapinarlo l'uomo ha anche colpito la sua vittima con pugni al volto, minacciandolo di ulteriori violenze nel caso in cui avesse denunciato l'episodio. Il 29enne finito di nuovo agli arresti è anche accusato di estorsione continuata nei confronti di altri due ragazzi de luogo che, dietro la minaccia di morte e in seguito a lesioni e percosse, si sono visti costretti a consegnargli la somma di 600 euro insieme a uno stereo. All'origine delle richieste di denaro c'era un presunto debito con un avvocato che avrebbe dovuto difenderlo per reati analoghi.