Mani bioniche per Fabio Carlesso, colpito da una meningite fulminante

Fabio Carlesso è un uomo di 48 anni, sposato e con due figli. Nel 2019 una miningite fulminante gli ha purtroppo cambiato la vita e a causa della malattia gli sono state amputate gambe e braccia. Quando si è risvegliato non riusciva a muoversi ed è stata sua moglie a comunicargli cosa gli era accaduto.

"Sicuramente è stata una notizia scioccante - racconta - ma ero vivo e questa era la cosa più importante. Grazie alle protesi alle gambe e alla braccia ho iniziato una nuova fase della mia vita, fatta di sacrifici e ostacoli da superare. Non mi sono mai arreso, tant'è che ho riiniziato a guidare e a lavorare. Proprio per questo ora vorrei poter fare un nuovo passo avanti, per migliorare la qualità della mia vita, grazie alle mani bioniche Nexus". Le protesi di ultima generazione, leggere e veloci disponibili presso le Officine Ortopediche Maria Adelaide di Torino, potrebbero aiutarlo a compiere movimenti che oggi Fabio non riesce a fare.

"Possono eseguire 14 modelli di presa - spiega - e permettono la rotazione elettromeccanica dei polsi. Un vero e proprio salto in avanti rispetto alle protesi tridigitale che uso ora". Il costo totale per entrambe le mani ammonta peerò a 60mila euro, una cifra che la famiglia non può pagare. Per questa ragione Fabio Carlesso ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. Da quel momento è partita una straordinaria gara di solidarietà che, grazie alle donazioni dei cittadini, è arrivata ora a circa 47mila euro nel giro di poche settimane. La raccolta è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/da3p47- due-mani-bioniche-per-fabio- carlesso.