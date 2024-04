Due rapine in città: accertamenti in corso su un sospetto bloccato dagli agenti

Due rapine messe a segno nel capoluogo pontino martedì sera, 9 aprile. E' accaduto in zone diverse della città e vittime sono state due donne, minacciate da un uomo armato. Dopo le denunce delle vittime la polizia, raccolta la descrizione del malvivente, ha avviato le ricerche e ieri, 10 aprile, la squadra volante ha individuato e fermato un uomo sospettato di essere il responsabile dei due episodi.

Si tratta di un giovane residente in città, a quanto pare incensurato. L'equipaggio della squadra volante lo ha portato in questura e consegnato alla Squadra mobile per tutti gli accertamenti necessari. La sua posizione, come chiarisce la questura, è ancora la vaglio ma non si è ancora proceduto all'arresto.