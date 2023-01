Paura a Latina: fiammata da un tombino, intervengono i vigili del fuoco

Un'improvvisa fiammta da un tombino ha creato allarme, questa mattina, a Latina. E' accaduto all'altezza dell'incrocio tra Corso Matteotti e via Milazzo. Si è pensato inizialmente a una fuga di gas, ma a quanto pare è stato poi accertato che si trattava di un problema a cavo elettrico.

Sul posto è stato necessario l'intervento immediato i tecnici della società Italgas e della società Enel distribuzione insieme a una squadra di vigili del fuoco. Gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale si sono invece occupati di bloccare il transito dei veicoli all'altezza dell'incrocio e lungo un tratto di Corso Matteotti per consentire le operazioni di accertamento e messa in sicurezza. Molta paura fra i passanti e i residenti della zona ma per fortuna nessuna conseguenza.