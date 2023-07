Allarme per una fuga di gas: chiusa via Piave

Una fuga di gas ha creato allarme questo pomeriggio a Latina, lungo via Piave. Una grossa fuoriuscita di gas ha fatto scattare l'allarme portando sul posto i vigili del fuoco e i tecnici di Italgas insieme alle forze dell'ordine per la gestione della viabilità lungo l'arteria stradale.

La strada è stata dunque chiusa al traffico per ragioni di sicurezza dall'incrocio con via Persicara in direzione di borgo Piave, con deviazione del traffico in uscita. Tecnici al lavoro per consentire la riparazione del guasto all'altezza di un cantiere stradale.