Ruba capi di abbigliamento da Oviesse: scoperto e arrestato

Un arresto è scattato, nel tardo pomeriggio di ieri, 13 novembre, a Latina per un furto aggravato. E' accaduto all’interno del negozio Oviesse del centro commerciale Latina Fiori.

In manette un 23enne di nazionalità rumena già noto per i suoi precedenti. Nell'esercizio aveva trafugato capi di abbigliamento dagli scaffali, li aveva indossati sotto i suoi vestiti e aveva cercato poi di passare le casse senza pagare la merce. Il suo atteggiamento non è sfuggito però a un addetto alla sicurezza che lo ha bloccato e ha poi richiesto l'intervento della squadra volante. Gli agenti hanno trovato e sequestro anche un coltello che il ragazzo aveva usato per staccare dagli abiti le placche antitaccheggio.