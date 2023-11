Maltratta la compagna e minaccia di metterla nella cuccia del cane

Ennesima denuncia per maltrattamenti in famiglia che si è conclusione con l’adozione da parte del magistrato di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima.

Protagonista una giovanissima coppia che vive a Latina: i due hanno entrambi 22 anni ed un bambino piccolo. Il loro rapporto dura da qualche tempo caratterizzato però da alti e bassi almeno fino a quando, dopo l’ennesimo episodio, lei non decide di segnalare tutto agli agenti della Questura. La ragazza racconta che, durante una litigata lui, che non ha un’occupazione stabile, non la minaccia avvicinandole un accendino ai capelli e poi la trascina vicino alla cuccia del cane dicendole che dovrebbe vivere lì dentro. E’ soltanto l’epilogo di una serie di maltrattamenti che, sempre secondo il racconto della vittima, si trascina da almeno un paio di anni. La segnalazione arriva in Procura e il magistrato titolare del procedimento chiede al gip Pierpaolo Bortone un provvedimento di divieto di avvicinamento del ragazzo alla sua ex compagna.

Domani è in programma l’interrogatorio di garanzia durante il quale l’indagato potrà fornire la sua versione dei fatti.