Ennesimo guasto, interrotta l'erogazione idrica nella zona del Tribunale

Acqualatina, la società che gestisce il servizio idrico integrato, ha comunicato che a causa di un guasto improvviso si è resa necessaria nella giornata di oggi, giovedì 11 febbraio, l'interruzione del flusso idrico in una zona di Latina che comprende viale dello Statuto nel tratto tra via Fabio Filzi e via Giustiniano, viale Mazzini e via Ulpiano.

L'erogazione dovrebbe essere ripristinata entro le ore 15.