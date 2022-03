Italy Glass, il Riesame dissequestra le quote della società di Iannotta in liquidazione

Il Tribunale del Riesame di Latina ha accolto i motivi di impugnazione depositati congiuntamente dalla difesa di Italy Glass Spa ed Akros Holding Srl, società riconducibili all'imprenditore Luciano Iannotta coinvolto nell'inchiesta 'Dirty Glass' disponendo con ordinanza l’annullamento del decreto di sequestro preventivo eseguito il 14 gennaio scorso finalizzato alla confisca e ordinando l'’immediata restituzione al ricorrente Akros Holding Srl delle quote della Italy Glass spa in liquidazione.

I difensori delle società ricorrenti, Mario Antinucci del Foro di Roma e Ugo Cardosi del Foro di Latina, hanno contestato la ricorrenza dei presupposti di legge del sequestro di prevenzione proposto dalla Procura della Repubblica di Roma, sia sotto il profilo del periculum in mora sia sotto il profilo del fumus boni iuris, revocando in dubbio l’intero impianto accusatorio incentrato sulla gravità indiziaria del reato di bancarotta fraudolenta, oggi al centro del processo 'Dirty Glass' nel quale Iannotta è imputato con con Luigi De Gregoris, Pasquale Pirolo, il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, il carabiniere Michele Lettieri Carfora, l’imprenditore di Latina Franco Cifra, Antonio e Gennaro Festa, Thomas Iannotta e Pio Taiani per reati in materia fiscale e tributaria, violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, falso, corruzione, riciclaggio, accesso abusivo a sistema informatico,

I legali ricordano inoltre che il Tribunale di Latina ha condannato la Curatela del Fallimento della Industriale Pontina Srl al pagamento delle spese legali i soggetti convenuti per oltre 400mila euro con sentenza che non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato, "con l’effetto di costituire oggi titolo per un’azione risarcitoria in primis contro la Curatela del Fallimento del Tribunale di Latina, per un ammontare di centinaia di milioni di euro".