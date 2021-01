Auto a fuoco in via Giordano, vigili del fuoco al lavoro all'alba. Indagini sulle cause

Il rogo divampato intorno alle 5 di oggi, 27 gennaio. La vettura era parcheggiata lungo la strada. Non è stato possibile al momento risalire alle cause

Poco prima delle 5 di questa mattina, 27 gennaio, il personale operativo dei vigili del fuoco del comando provonciale è intervenuto a Latina, in via Giordano, per la segnalazione di un incendio di auto.

Sul posto la squadra territoriale ha constatato la presenza di una vettura, parcheggiata a bordo strada, completamente avvolta dalle fiamme. Sono iniziate immediatamente le operazioni di spegnimento che sono riuscite a scongiurare il propagarsi dell'incendio. Successivamente, in collaborazione la polizia di Stato, il personale dei vigili del fuoco ha cercato di risalire alle cause del rogo che al momento non è stato possibile accertare.

Non si registrano persone coinvolte.