Violento incendio a Latina: fiamme in un'area lungo la Migliara 45

Il rogo a ridosso dell'area che era stata indicata come sito idoneo per la realizzazione di una discarica

Violento incendio nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 luglio, a Latina, in un'area lungo la Migliara 45. Le fiamme hanno interessato una zona di sterpaglie sul margine della strada ma si sono presto propagate verso l'interno raggiungendo rapidamente il terreno che era stato indicato come sito idoneo per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti inerti.

Il fuoco ha raggiunto anche un vecchio podere e un capannone adiacente. Al lavoro le squadre di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che sono riusciti a domare le fiamme. Sul posto anche le forze dell'ordine, polizia locale e squadre volante, che hanno disposto la chiusura temporanea del tratto di strada tra via Capograssa e la Pontina. Le indagini sono ora in corso per risalire alle cause del rogo.