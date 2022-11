Investì e uccise un ciclista a viale Nervi, in aula per omicidio stradale

E’ stata rinviata a marzo del prossimo anno l’udienza preliminare a carico dell’uomo che il 25 ottobre 2019 ha investito un ciclista su viale Nervi a Latina causandone la morte.

L’indagato, assistito dall’avvocato Alessia Vita, è comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giorgia Castriota per rispondere di omicidio stradale. Quella mattina l’uomo era alla guida della sua Mercedes quando immettendosi nella rotonda nei pressi del Palazzo di vetro aveva preso in pieno un 62enne a bordo della sua bicicletta. Nella caduta la vittima aveva riportato un grave trauma cranico ed aveva perso conoscenza.

L’automobilista si era fermato a prestare i primi soccorsi e sul posto era arrivato un mezzo del 118 che aveva trasportato il ferito all’ospedale Goretti dove l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Poi a distanza di pochi giorni era deceduto.