Crisi sanitaria e crisi economica, appuntamento del Rotary su Zoom

Si parlerà di crisi sanitaria e crisi economica nell’incontro, rigorosamente via Zoom come impongono le norme anti Covid, organizzato dal Rotary Club di Latina per domani, 11 febbraio a partire dalle 19.30.

Protagonista dell’appuntamento l’avvocato Gianluca Carfagna chiamato a esporre alcune riflessioni sugli strumenti di soluzione della crisi di impresa e del sovraindebitamento del privato cittadino, tema di grande attualità in questo periodo vale a dire nell'ultimo anno durante il quale aziende e singoli hanno dovuto fare i conti con la perdita del lavoro o con la riduzione o chiusura della propria attività a causa della pandemia.

I riferimenti per seguire l'evento su Zoom sono Meeting ID: 857 6802 4444.