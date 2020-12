Latina, lavori di rifacimento del manto stradale in via Epitaffio

Sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale lungo via Epitaffio, a Latina. Gli interventi, come precisa il Comune, interessano il tratto stradale compreso tra via Pantanaccio e strada Congiunte per un totale di circa 1,4 chilometri.

I lavori provocheranno qualche inevitabile disagio al traffico. La strada resta aperta al traffico ma con le misure di sicurezza necessarie, come il senso unico alternato con relativa segnaletica.