Lavoratore licenziato come "furbetto del cartellino": il tribunale dichiara illegittimo il provvedimento

Era stato licenziato e additato come "furbetto del cartellino", ma il tribunale di Latina in sede di opposizione ha ribaltato la sentenza e dichiarato illegittimo il licenziamento della Natuna spa condannandola a risarcire un lavoratore di Sonnino.

Ieri, 16 luglio, per l'uomo è finito un incubo durato cinque anni. L'azienda infatti lo aveva licenziato per presunte false timbrature del cartellino, uscendo dal posto di lavoro prima del tempo. Con la sentenza di ieri il Tribunale di Latina e il giudice del lavoro Avarello, in riforma di un primo provvedimento sommario che legittimava il licenziamento, ha definitivamente accertato invece l’illegittimità del licenziamento e condannato l’azienda al ristoro dei danni subiti dal lavoratore nel rispetto dei parametri previsti dalla legge.

Il lavoratore, rappresentato dall’avvocato Fabio Leggiero, giuslavorista del foro di Latina, commentando la sentenza ha dichiarato come il Tribunale in maniera corretta abbia accertato l’insussistenza del fatto che aveva determinato il licenziamento. "L’azienda anche con l’ausilio di un’agenzia Investigativa, era giunta a conclusioni del tutto errate - commenta il legale - L’attività istruttoria richiesta dalla difesa del lavoratore ha smantellato l’impianto accusatorio ristabilendo prima di tutto la dignità di un lavoratore e poi ovviamente il suo diritto a vedersi dichiarato illegittimo il licenziamento con le conseguenze risarcitorie del caso. La sanzione disciplinare del licenziamento, ancorchè derivante da comportamenti astrattamente meritevoli di licenziamento secondo la lettera della legge, non può mai derivare da automatismi e non può mai violare il criterio di proporzionalità".