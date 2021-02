Licenziata al rientro dal viaggio di nozze: il Tribunale di Latina dichiara nullo il provvedimento

Era stata licenziata al ritorno dal viaggio di nozze ma ha vinto la sua battaglia in Tribunale impugnando il licenziamento e costringendo l’azienda non soltanto a reintegrarla ma anche a versarle tutti gli stipendi non corrisposti dal momento del licenziamento ad oggi. Protagonista della vicenda Monia che nel 2019 è stata licenziata dalla Sermoneta srl di Latina, azienda operante nel settore metalmeccanico con oltre 30 dipendenti: alla storica lavoratrice sono state addebitate presunte mancanze anche gravi di rilevanza penale per giungere ad un licenziamento per giusta causa in tronco e non pagare nemmeno il preavviso. La donna ha deciso di impugnare il licenziamento e ieri il giudice del lavoro del Tribunale di Latina Costume ha accolto il ricorso dell’avvocato Fabio Leggiero rispetto alla natura discriminatoria e la violazione della legge in materia di pari opportunità nei rapporti di lavoro tra l’uomo e la donna.

Così facendo il Tribunale ha acclarato la reale motivazione -illecita quindi- alla base del provvedimento espulsivo dichiarandolo nullo cioè inesistente e condannando l’azienda all’immediata reintegra ed al pagamento di tutti gli stipendi dalla data della sua estromissione dal lavoro sino alla ripresa in servizio. Da domani quindi Monia potrà tornare al lavoro.

“Per la dipendente rientrata dal viaggio di nozze e messa alla porta è finito un incubo – spiega l’avvocato Leggiero –essendo stata dimostrata la reale motivazione sottesa in capo al licenziamento, nessuna grave inadempienza, ma solo la circostanza ovvero il fatto che aveva determinato il licenziamento cioè che una donna al pari di un uomo non abbia il diritto di sposarsi”.