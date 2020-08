Lite tra moglie e marito alla fermata dell'autobus: l'uomo denunciato per violenza privata

I carabinieri sono intervenuti a Latina per una lite tra coniugi alla fermata del Cotral. E' accaduto a Latina Scalo e l'intervento si è concluso con una denuncia in stato di libertà a carico di un 47enne del luogo per violenza privata. I miltiari, nel corso di un servizio di controllo del territorio si sono accorti che una coppia di coniugi discuteva animatamente alla fermata.

Il marito in particolare ha cercato di trattenere la donna impedendole di salire a bordo dell'autobus ed è stato quindi denunciato.