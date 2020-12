A Latina luminarie di Natale spente alla vigilia per ricordare le vittime del Covid-19

La città di Latina ricorda le vittime del covid, i tantissimi cittadini di tutta la provincia e del Paese che hanno perso la vita nella pandemia. Lo farà nel giorno della vigilia di Natale, domani 24 dicembre, spegnendo per 10 minuti dalle 18 tutte le luminarie natalizie che in queste festività hanno adornato il centro cittadino.

Saranno spente dunque le luminarie del giardino di Piazza del Popolo e l'albero di Natale, in memoria di tutti coloro che non sono riusciti a sconfiggere il covid. Il sindaco Damiano Coletta sarà presente per osservare un minuto di raccoglimento a nome di tutta la città.