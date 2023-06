Va a trovare il figlio in carcere e gli porta la droga, arrestata a via Aspromonte

E' stata arrestataall'interno del carceredi Latina per avere consegnato della droga al figlio detenuto. E' accaduto pochi giorni fa all'interno della casa circondariale di via Aspromonte dove una 47enne era andata a trovare il familiare.

Mentre i due parlavano nella sala colloqui della struttura la donna, convinta di non essere vista, ha consegnato al ragazzo un involucro, lui lo ha preso e poi ha provato a nasconderlo nella tasca dei pantaloni. Ma quanto accadeva non è passato inosservato perchè uno degli agenti di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza del locale si è accorto del passaggio ed ha provveduto immediatamente ad effettuare una perquisizione del detenuto. Addosso gli è stata in effetti trovata la confezione che gli aveva passato la madre contenente 2 grammi di cannabis.

Per la 47enne è stata emesso un provvedimento che la pone agli arresti domiciliari con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti e domani mattina, mercoledì 28 giugno, è in programma in Tribunale l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini prelimnari Giuseppe Molfese. La donna sarà ascoltata dal magistrato il quale, una volta concluso l'interrogatorio, dovrà decidere se convalidare il fermo e quale misura cautelare adotare nei confronti della 47enne.