Abusi sessuali e maltrattamenti in famiglia, tre assoluzioni

Erano accusati di avere pesantemente maltrattato la nipote che era stata loro affidata mentre il figlio di lei doveva rispondere anche di abusi sessuali.

Ieri il processo davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Laura Morselli a carico della coppia e del giovane si è concluso con un’assoluzione. Gli imputati, assistiti dagli avvocati Valentina Macor, Amleto Coronella e Fabrizio Cappio, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. Secondo l’accusa l’uomo e la donna, nella cui abitazione di Borgo Sabotino abitava la ragazza 20enne, avrebbero reiteratamente intimidito la ragazza minacciandola di interrompere gli aiuti economici alla sua famiglia e di far intervenire i servizi sociali nel caso in cui lei fosse andata via dalla loro casa per ritornare dalla madre. L’uomo l’avrebbe inoltre percossa e insultata con pesanti offese in più di una occasione. Il figlio della donna invece avrebbe commesso un abuso sessuale infilandosi nel letto della ragazza e l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime.

In udienza è stata ascoltata, su richiesta della difesa, la mamma della ragazza poi, all’esito delle dichiarazioni rese, l’accusa ha chiesto l’assoluzione per tutti e tre gli imputati e la trasmissione degli atti alla Procura nei confronti dell’allora fidanzato della presunta vittima per calunnia per le dichiarazioni false rese all’epoca dei fatti. Il gup ha accolto la richiesta pronunciando una sentenza di assoluzione per i tre imputati.